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Şehir son nefeste

Seyircisi önünde ağırladığı Alanyaspor karşısında 90’ıncı dakikaya 2-2 berabere giren Bozbaykuşlar, uzatmalarda bulduğu 2 golle galip geldi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Şehir son nefeste

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, Alanyaspor ile girdiği gol düellosunu 90+'larda bulduğu gollerle 4-2 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı. 17. dakikada Piatek ile öne geçen Bozbaykuşlar, 26'da Cordoa'nın golüne engel olamadı: 1-1. Konuk Alanyaspor, 45+1'de kazandığı penaltıyı Balkovec ile gole çevirerek soyunma odasına 2 - 1 önde girdi. Akdeniz temsilcisi ikinci yarıda da etkili başladı...

FİGUEİREDO AVLADI

48. dakikada Augusto ile net bir fırsatı harcayan Alanyaspor, 53'te Figueiredo'nun orta sahadan attığı golle şoke oldu ve skora denge geldi: 2-2. Ev sahibi Başakşehir, 90'da Deniz Türüç'ün golüyle maçta ilkkez öne geçti. 90+5'te Pelkas'ın pasında Serdar Gürler karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-2. Bu sonucun ardından Başakşehir, 4 puana yükseldi. Alanyaspor ise 1 puanda kaldı.

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