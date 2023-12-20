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Başaklar açtı

Ağırladığı Sivasspor karşısında önce geriye düşen Başakşehir sonradan açıldı. Piatek (2) ve Pelkas’ın golleriyle 3 puana ulaştı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Başaklar açtı

Süper Lig'de dün dikkat çeken mücadelede Başakşehir sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan Sivasspor, 26'da Samu Saiz'ın golüyle öne geçerken, sonrasında Başakşehir şov başladı. Ev sahibi ekip 45 ve 51. dakikalarda iki penaltı kazandı.

5 HAFTADA 3. YENİLGİ

İKI atışı da kullanan Piatek durumu 2-1 yaptı. 62'de ise Dimitrios Pelkas durumu 3-1'e getiren golü attı. Bu sonuçla Başakşehir bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet almış oldu. Sivasspor ise kötü gidişi devam ettirdi. Yiğidolar, son 5 haftada 3. kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı.

HAKEMLERE ÇİÇEK

Karşılaşma öncesi, Başakşehir Yardımcı hocası Mustafa Keçeli ile üzerlerinde 'Saygı' yazan tişörtlerle hakemlerin yanına gelen çocuklar; hakemler Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut ve Fatih Tokail'e çiçek verdiler.

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