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Başakşehir'in gözdesi elden kaçtı! Emre Belözoğlu açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in Luka Milivojevic transferi gerçekleşmedi. Turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör Emre Belözoğlu, transferin maliyete takıldığını söyledi. Öte yandan Emre Belözoğlu, Luka Milivojevic'in Dubai'ye transfer olacağını duyurdu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 13:07
Başakşehir'in gözdesi elden kaçtı! Emre Belözoğlu açıkladı

Başakşehir, bir süredir temaslarda olduğu Luka Milivojevic'in transferinde mutlu sona ulaşamadı. İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, tecrübeli futbolcunun transferinin maliyete takıldığını bildirdi.

32 yaşındaki futbolcuyu istediklerini söyleyen Belözoğlu, oyuncunun maliyeti sebebiyle transferin gerçekleşmediğini bildirdi.

Öte yandan Emre Belözoğlu, Luka Milivojevic'in Dubai'ye transfer olacağını duyurdu.

Son olarak Crystal Palace forması giyen deneyimli ön libero, 2022-23 sezonunda toplam 21 maça çıktı ve 1 gollük katkı verdi.

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