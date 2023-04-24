Haberler Başakşehir Giresunspor - Başakşehir maçı sonrası Erdinç Sözer: Önemli bir galibiyet aldık

Giresunspor - Başakşehir maçı sonrası Erdinç Sözer: Önemli bir galibiyet aldık

Medipol Başakşehir Yardımcı Teknik Direktörü Erdinç Sözer, Giresunspor maçı sonrası kazanılması gereken önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Uzun zamandır deplasmanda kazanamadıklarını hatırlatan Sözer, "Takımımızı bu maça göre hazırladık" dedi. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 20:43 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 20:43
Giresunspor - Başakşehir maçı sonrası Erdinç Sözer: Önemli bir galibiyet aldık

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Yardımcı Teknik Direktörü Erdinç Sözer, "Beklediğimiz bir mücadele oldu. İlk yarı çok iyi taktiksel deplasman maçı yaptık. İkinci yarı farklı bir Giresunspor bekliyorduk ve beklediğimiz gibi oldu. Dirençli ve atak oynadı biz de direnmeye çalıştık. çok gol kaybettik. Pozisyonları değerlendiremedik ancak bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Uzun zamandır deplasmanda kazanamıyorduk. Bu deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Takımımızı bu maç göre hazırlandık" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Estetik harikası Songül Karlı yeniden bıçak altına yatmıştı! Son halini paylaştı
Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI VE KIZILELMA aynı anda gökyüzünde!
Jesus'tan flaş Galatasaray yorumu!
F.Bahçe'den şampiyonluk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir 4 köşe!
Giresunspor - Başakşehir | CANLI
ÖTV O ARAÇLAR İÇİN KALDIRILDI!
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erdinç Sözer: Önemli bir galibiyet aldık Erdinç Sözer: Önemli bir galibiyet aldık 20:38
Szalai'nin golüne faul engeli! İşte o anlar Szalai'nin golüne faul engeli! İşte o anlar 20:14
EuroLeague şampiyonları Kadıköy'de! EuroLeague şampiyonları Kadıköy'de! 20:03
Antalyaspor - Sivasspor CANLI Antalyaspor - Sivasspor CANLI 19:50
Luan Peres'ten sakatlık açıklaması! Luan Peres'ten sakatlık açıklaması! 19:36
Jesus'tan flaş Galatasaray yorumu! Jesus'tan flaş Galatasaray yorumu! 19:25
Daha Eski
Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI 19:20
Başakşehir 4 köşe! Başakşehir 4 köşe! 19:07
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! 18:25
Ege derbisindeki gol düellosunda kazanan yok! Ege derbisindeki gol düellosunda kazanan yok! 18:11
Erzurumspor'dan müthiş geri dönüş! Erzurumspor'dan müthiş geri dönüş! 18:10
Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! 17:38