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TRANSFER HABERİ: Youssouf Ndayishimiye'ye Fransa’dan 2 talip!

Son dakika spor haberi: Fransız basında çıkan haberlere göre Nice ve Lens, Başakşehir’in Burundili futbolcusu Youssouf Ndayishimiye’yi kadrolarına katmak istiyor. İki kulübün de turuncu-lacivertlilere transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 16:04
TRANSFER HABERİ: Youssouf Ndayishimiye'ye Fransa’dan 2 talip!

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice ve Lens, Başakşehir forması giyen Ndayishimiye ile kadrolarını güçlendirmek istiyor. Nice, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Didier Digard'ı takımın başına getirmişti. Fransız basını, Digard'ın, ilk olarak 24 yaşındaki futbolcuya imza attırılmasını istediğini yönetime bildirdiğini yazdı. Nice Kulübü'nün 8 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı, Başakşehir'in ise bu teklifi direkt olarak reddettiği, Lens'in de Youssouf için 12 milyon Euro'yla turuncu-lacivertlilerin kapısını çaldığı belirtildi.

Ndayishimiye'nin, Lens'e daha yakın olduğu ve kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği de bilgiler arasında yer alıyor.

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