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Başakşehir - Rigas FS maçı canlı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, Rigas FS'yi konuk edecek. A grubu 4. hafta maçında Başakşehir, kazanarak puanını 10 yapmak istiyor. Mücadeleyi Malta Futbol Federasyonu’ndan Philip Farrugia yönetecek. Başakşehir UEFA Konferans Ligi maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Rigas FS maçı canlı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:40
Başakşehir - Rigas FS maçı canlı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta? | UEFA Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, A Grubu 4. maçında Rigas FS ile karşılaşacak. Başakşehir, kazanarak puanını 10 yapmak istiyor. Peki, Başakşehir - Rigas FS maçı canlı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir - Rigas FS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Rigas FS maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA ONUNCU SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında onuncu sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 9 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 6 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 20 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0, ikinci maçında da sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Son maçta ise Rigas FS ile 0-0 berabere kaldı.

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