Başakşehir - Fiorentina: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Fiorentina'yı ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Başakşehir, 3-0'lık skorla kazandı.
Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 57 ve 71. dakikada Serdar Gürler ile 90'da Bertrand Traore kaydetti.
Fiorentina'da Jonathan Ikone, 76. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Başakşehir bu sonuçla grupta 2'de 2 yapıp puanını 6'ya çıkarak liderliğini sürdürdü.
İtalyan ekibi Fiorentina ise 1 puanda kaldı.
Grubun 3. maçında Başakşehir, 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda RFS'ye konuk olacak. Fiorentina ise Hearts deplasmanında sahne alacak.