Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

Başakşehir'in tecrübeli savunmacısı Leo Duarte, Globo'ya konuştu.
Başakşehir'in tecrübeli savunmacısı Leo Duarte, Globo'ya konuştu.
Turuncu lacivertlilerin yıldız savunmacısı, Türkiye'den övgüyle bahsetti.
Duarte yaptığı konuşmada, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a övgüler yağdırırken, "Futbolculardan verim alırsa şampiyonluk yarışında olur" dedi.
Öte yandan Duarte, konuşmasının bir bölümünde "Son şampiyon (Trabzonspor) benimle ilgilendi" itirafında bulundu.
Yıldız isim, Galatasaray'ı da takip ettiğin dile getirirken, Türkiye'deki aile yaşantısına dair de notlar ekledi.
Duarte, Türk insanının 'aile' kavramını çok iyi bildiğini, kendisi gibi Türk insanının da muhafazakar olduğunu ve bundan oldukça memnun olduğunu sözlerine ekledi.
İşte Leo Duarte'nin o açıklamaları...
"TÜRKİYE'DE EN ÇOK GÜÇLENEN TAKIM FENERBAHÇE"
"Bence bu sene Türkiye'de en çok güçlenen takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin harika bir takımı ve harika bir teknik direktörü var. Bence bu yılki farkları, teknik direktörleri olacak.
Jorge Jesus ile kısa süre çalışabildim ve onun sistemini, çalışma şeklini biliyorum. Çok katı ve yoğun çalışır.
Fenerbahçe'deki oyunculardan en iyi şekilde verim almayı başarırsa, bizimle beraber şampiyonluk yarışında olacaklarını düşünüyorum.
"GEÇEN SENENİN ŞAMPİYONU BENİMLE İLGİLENDİ"
Çocuklarım hala çok küçük, 2 yaşındalar. Burada kalmamın sebeplerinden biri de, çokça arkadaş edinen karımdı. Burayı çok beğendim. Ayrılmak için bazı fırsatlarım oldu. Geçen senenin şampiyonu (Trabzonspor) benimle ilgilendi ama ben bu kulüpte kalmayı tercih ettim. Çünkü zaten bildiğim bir kulüptü, çabuk adapte oldum, evim var, insanlar cana yakın.
"TÜRKİYE'DE İNSANLAR FANATİK AMA BREZİLYA'DAKİ GİBİ ŞİDDETE SICAK BAKMIYORLAR"
Bence Flamengo'da hangi futbolcu oynarsa, dünyanın herhangi bir yerinde oynayabilir. Oradaki baskı, başka bir kulüple kıyaslanamaz.
Kazandığında, sahip olduğun en güzel şey bu oluyor. Kaybettiğinde ise, her şey yerle bir oluyor. Var olduğum kulüp çok yeni, daha 8 yaşında. Çok fazla taraftarı yok, var olan taraftarlarımız genç, çocuklar çoğunlukta. Maalesef hala stadımızı dolduramıyoruz.
Ama, burada çok taraftarı olan Galatasaray gibi diğer takımları da yakından takip ediyorum. İnanılmazlar. İnsanlar çok fanatik ama Brezilya'nın aksine, şiddete pek sıcak bakmıyorlar. Stadyumda olan, stadyumda kalıyor. İşte, olması gereken bu. Maç çıkışı evlerine gidiyorlar, bu şekilde görmek çok güzel. Maç içinde adeta parti yapıyorlar.
"NÜFUSUN YÜZDE 99'U MÜSLÜMAN, AİLELERİNİ ÇOK İYİ KORUYORLAR"
Burada, farklı bir kültürdeyim. Türkiye'deki insanların %99'u müslüman ve bugün, dünyanın başka yerlerinde gördüğümüz şeyler bir kenara, ailelerini çok iyi koruyorlar. Bundan gerçekten çok hoşlanıyorum. Bende muhafazakar ve sade bir insanım. Şu anki yaşantım, ailem için çok iyi."