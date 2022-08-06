Haberler Fenerbahçe Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Leo Duarte, Globo'ya konuştu. Turuncu lacivertlilerin önce Milan'dan kiraladığı ve daha sonra bonservisini aldığı Duarte, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan, Trabzonspor'un kendisiyle ilgilenmesine, Galatasaray'ı takip ettiğini ifade etmesinden, Türkiye'deki yaşam biçimine dek önemli açıklamalarda bulundu. İşte Leo Duarte'nin o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 13:54 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 13:59
Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

Öte yandan Duarte, konuşmasının bir bölümünde "Son şampiyon (Trabzonspor) benimle ilgilendi" itirafında bulundu.

Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

Yıldız isim, Galatasaray'ı da takip ettiğin dile getirirken, Türkiye'deki aile yaşantısına dair de notlar ekledi.

Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

Duarte, Türk insanının 'aile' kavramını çok iyi bildiğini, kendisi gibi Türk insanının da muhafazakar olduğunu ve bundan oldukça memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

İşte Leo Duarte'nin o açıklamaları...

Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

"TÜRKİYE'DE EN ÇOK GÜÇLENEN TAKIM FENERBAHÇE"
"Bence bu sene Türkiye'de en çok güçlenen takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin harika bir takımı ve harika bir teknik direktörü var. Bence bu yılki farkları, teknik direktörleri olacak.

Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

Jorge Jesus ile kısa süre çalışabildim ve onun sistemini, çalışma şeklini biliyorum. Çok katı ve yoğun çalışır.

Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

Fenerbahçe'deki oyunculardan en iyi şekilde verim almayı başarırsa, bizimle beraber şampiyonluk yarışında olacaklarını düşünüyorum.

Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

"GEÇEN SENENİN ŞAMPİYONU BENİMLE İLGİLENDİ"
Çocuklarım hala çok küçük, 2 yaşındalar. Burada kalmamın sebeplerinden biri de, çokça arkadaş edinen karımdı. Burayı çok beğendim. Ayrılmak için bazı fırsatlarım oldu. Geçen senenin şampiyonu (Trabzonspor) benimle ilgilendi ama ben bu kulüpte kalmayı tercih ettim. Çünkü zaten bildiğim bir kulüptü, çabuk adapte oldum, evim var, insanlar cana yakın.

Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

"TÜRKİYE'DE İNSANLAR FANATİK AMA BREZİLYA'DAKİ GİBİ ŞİDDETE SICAK BAKMIYORLAR"
Bence Flamengo'da hangi futbolcu oynarsa, dünyanın herhangi bir yerinde oynayabilir. Oradaki baskı, başka bir kulüple kıyaslanamaz.

Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

Kazandığında, sahip olduğun en güzel şey bu oluyor. Kaybettiğinde ise, her şey yerle bir oluyor. Var olduğum kulüp çok yeni, daha 8 yaşında. Çok fazla taraftarı yok, var olan taraftarlarımız genç, çocuklar çoğunlukta. Maalesef hala stadımızı dolduramıyoruz.

Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

Ama, burada çok taraftarı olan Galatasaray gibi diğer takımları da yakından takip ediyorum. İnanılmazlar. İnsanlar çok fanatik ama Brezilya'nın aksine, şiddete pek sıcak bakmıyorlar. Stadyumda olan, stadyumda kalıyor. İşte, olması gereken bu. Maç çıkışı evlerine gidiyorlar, bu şekilde görmek çok güzel. Maç içinde adeta parti yapıyorlar.

Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

"NÜFUSUN YÜZDE 99'U MÜSLÜMAN, AİLELERİNİ ÇOK İYİ KORUYORLAR"
Burada, farklı bir kültürdeyim. Türkiye'deki insanların %99'u müslüman ve bugün, dünyanın başka yerlerinde gördüğümüz şeyler bir kenara, ailelerini çok iyi koruyorlar. Bundan gerçekten çok hoşlanıyorum. Bende muhafazakar ve sade bir insanım. Şu anki yaşantım, ailem için çok iyi."

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