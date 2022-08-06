Başakşehirli Duarte'den Jorge Jesus, Galatasaray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...

"GEÇEN SENENİN ŞAMPİYONU BENİMLE İLGİLENDİ"

Çocuklarım hala çok küçük, 2 yaşındalar. Burada kalmamın sebeplerinden biri de, çokça arkadaş edinen karımdı. Burayı çok beğendim. Ayrılmak için bazı fırsatlarım oldu. Geçen senenin şampiyonu (Trabzonspor) benimle ilgilendi ama ben bu kulüpte kalmayı tercih ettim. Çünkü zaten bildiğim bir kulüptü, çabuk adapte oldum, evim var, insanlar cana yakın.