Fiorentina maçı öncesi Emre Belözoğlu'dan Fatih Terim'e övgü!

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda evinde Fiorentina ile kozlarını paylaşacak.

15 Eylül Perşembe günü TSİ 22:00'de oynanancak olan mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Fatih Terim hakkında da konuşan Belözoğlu, "Fatih Terim gerçekten değerli bir teknik direktör. Fiorentina'da antrenörlük yaparken herkes onları destekliyordu. Herkes onun gibi olmak ister, kendisini çok severim." ifadelerini kullandı.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Fatih Terim gerçekten değerli bir teknik direktör. Fiorentina'da antrenörlük yaparken herkes onları destekliyordu. Herkes onun gibi olmak ister, kendisini çok severim."

"Fatih Terim yarın bizimle beraber olacak. Ülke futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam, futboldaki yeri her zaman farklı olacaktır."

"Gruba iyi başladık. Fiorentina, çok değerli ve güçlü bir takım. Grupta onları favori olarak görüyorum ama yarınki maç farklı. Kazanmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Mesut, istediği kadar ya da bizim istediğimiz kadar süre alamadı. Tam kendisini bulmuştu ama ağır hastalık geçirdi. 10 gün takımdan ayrı kaldı. Yarın kadroda düşündüğümüz oyunculardan biri kulübede."