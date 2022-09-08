Emre Belözoğlu kararını verdi! İşte Başakşehir'in Hearts maçı 11'i

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.



Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Hearts'te ise kart cezalısı orta saha oyuncusu Jorge Grant bu mücadelede forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Duarte, Ndaysihimiye, Lima, Biglia, Berkay, Mahmut, Serdar, Chouiar, Okaka

HEARTS: Gordon, Kingsley, Halkett, Sibbick, Steven, Devlin, Halliday, Cochrane, Neilson, McKay, Humphreys

43. AVRUPA SINAVI

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk haftasında yarın İskoçya temsilcisi Hearts'a konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 43. kez sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 42 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 51 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da yedinci sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında yedinci sınavına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetimindeki 6 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 12 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı.

DEPLASMANDA 22. MAÇ

Turuncu-lacivertli ekip, Hearts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 22. deplasman müsabakasını oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 21 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmandaki 21 maçta 26 gol atan Başakşehir, kalesinde 44 gol gördü.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.

İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise bu sezon deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0, Breidablik ve Antwerp'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

