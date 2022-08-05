Altaylı Ulaş Hasan Özçelik'i Başakşehir ve Werder Bremen izlemeye aldı!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik'i Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Bundesliga takımlarından Werder Bremen'in izlediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların U19 takımında görev yapan 17 yaşındaki file bekçisi yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'daki ilk etap kampında A takım kadrosunda yer almıştı.

Performansı yeterli görülmeyince yeniden altyapıya dönen Ulaş Hasan'ın bir süredir Başakşehir ve Bremen tarafından takip edildiği bildirildi. Genç kaleci kulübüyle henüz profesyonel sözleşme imzalamadı. Yalıkavak Belediyespor ve Altınordu altyapısında yetişen genç eldivenin gelecek vadeden kaleciler arasında gösterildiği ifade edildi.



ALSANCAK'TA RAKİP BODRUMSPOR

Altay, yeni sezon önce son hazırlık maçında yarın ligin yeni ekiplerinden Bodrumspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Müsabakaya seyirci alınmayacak.