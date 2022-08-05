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Manisa FK Sidi Berat Haroun'un transferini bitirdi

Transfer haberi: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yeni sezona iddialı bir takım kuruyor. Ege temsilcisi, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Sidi Berat Haroun'u transfer etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 18:36
Manisa FK Sidi Berat Haroun'un transferini bitirdi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belçika ekibi Lommel'in altyapısında forma giyen oyuncuyla, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı da katıldı.

Anlı, yeni transferlerine güvendiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Futbol Kulübü olarak günün yarışmacı takımını hazırlarken, geleceğin planlarını yapmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda ekibimizin geçtiğimiz sezon içerisinde belirlediği genç yetenekleri bünyemize katıyoruz. Berat da Belçika'da keşfettiğimiz oyunculardan biri. Yakın gelecekte Türkiye'nin konuştuğu oyunculardan olacağını düşünüyorum. Çok çalışarak önce Manisa Futbol Kulübünde formayı alacak, sonrasında da milli takıma kadar yükselmesini umut ediyorum. Kendisine ve camiamıza hayırlı olsun."

Sidi Berat Haroun ise transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok büyük ve güzel bir takıma geldim. Kariyerim açısından önemli bir imza attığımı biliyorum. Umarım takımıma en üst düzeyde katkı sağlayacağım ve hedefimiz olan üst lige çıkacağız." şeklinde konuştu.

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