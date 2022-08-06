Haroun Manisa'da

Şampiyonluk parolasıyla sezona giriş yapan Manisa FK, transfer dönemindeki hareketliliğini sürdürüyor. Dün de 2 oyuncuyu renklerine bağladılar. Ege ekibi, genç savunma oyuncusu Sidi Berat Haroun'u transfer etti. 20 yaşındaki futbolcu 3 yıllık kontrat imzaladı. Lommel'den alınan Haroun "Çok büyük bir takıma geldim. Kariyerim açısından önemli bir imza attığımı biliyorum. Umarım takımıma en üst düzeyde katkı sağlayacağım ve hedefimiz olan üst lige çıkacağız" dedi.

YARIŞMACI TAKIMIZ

İmza törenine Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı da katıldı. Anlı, "Manisa FK olarak yarışmacı bir takım hazırlıyoruz. Geçtiğimiz sezon belirlediğimiz genç yetenekleri bünyemize katıyoruz. Haroun da Belçika'da keşfettiğimiz oyunculardan biri. Yakın gelecekte Türkiye onu konuşacak" ifadelerini kullandı. Bu arada Manisa FK, geçtiğimiz sezon Darıca Gençlerbirliği forması giyen Erdem Dikbasan ile de kontrat yaptı. Erdem Manisa gibi hedefi yüksek bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.