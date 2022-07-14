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Dünya yıldızlarının yolu Başakşehir'e düştü! Mesut Özil ve...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladı. Türk asıllı Alman yıldızın bu transferinin ardından Başakşehir'e gelen dünyaca ünlü diğer isimler akıllara geldi. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 14:05
Dünya yıldızlarının yolu Başakşehir'e düştü! Mesut Özil ve...

Süper Lig'de Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 2022-23'e iddialı bir giriş yapmak istiyor. Bu sezon kadrosunu Leo Duarte, Ahmed Touba, Mounir Chouiar, Patryk Szysz, Lucas Biglia, Francis Nzaba ile takviye eden turuncu lacivertliler, en son Mesut Özil'i de renklerine kattı. Hürriyet'te yer alan habere göre ne Bigla ne de Mesut, İstanbul ekibine gelen ilk yıldızlar. Daha önce dünya futboluna damga vuran Robinho, Demba Ba, Gael Clichy, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Rafael, Nacer Chadli, Adebayor ve Gökhan İnler gibi birçok ünlü ismin yolu Başakşehir'den geçti.

ROBINHO'DAN ADEBAYOR'A ÜNLÜLER GEÇİDİ

İşte son dönemde Başakşehir formasını terleten isimler

  • Robinho
  • Demba Ba
  • Gael Clichy
  • Arda Turan
  • Emre Belözoğlu
  • Rafael
  • Nacer Chadli
  • Emmanuel Adebayor
  • Gökhan İnler
  • Lucas Biglia
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