Haberler Barcelona Sergio Agüero'dan Barcelona için büyük fedakarlık!

'dan için büyük fedakarlık!

ile yollarını ayıracak olan Arjantinli 'nun yeni durağının olması bekleniyor. ekibinde 12 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun ekibi ile yıllık 5 milyon euro'ya anlaştığı iddia edildi.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 21:39
Sergio Agüero'dan Barcelona için büyük fedakarlık!

ile sözleşmesi sona erecek olan ve kulüpten ayrılacağı duyurulan , ile el sıkıştı.

Agüero'nun yakın arkadaşı ile birlikte oynamak için Barcelona'dan gelen teklife 'Evet' cevabını verdi. Agüero'nun Manchester City'den aldığı maaşın %58.3 daha azı anlamına gelen 5 milyon euro'luk maaş teklifini de kabul etti.

Manchester City'den net 12 milyon euro maaş alan Agüero, kulübünün formasını giyerek kişisel bir hedefini de gerçekleştireceği vurgulandı.

Sergio Agüero'nun Barcelona ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 18 maçta yalnızca 682 dakika süre alan Agüero, toplam 4 gol atıp 1 asist yaptı.

Daha önce 'da forması giyen Agüero, Manchester City kariyerinde oynadığı 388 maçta 258 gol atıp 74 asist yaptı.

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