Haberler Barcelona Son dakika spor haberi: İspanyol devi Barcelona

Son dakika spor haberi: İspanyol devi Barcelona

Son dakika transfer haberi: İspanyol devi Barcelona, sezon sonu İngiltere Premier Lig ekibi 'ye veda edecek olan Sergio Aguero ile anlaşma sağladı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:37
Son dakika spor haberi: İspanyol devi Barcelona

Barcelona kadrosunu gelecek sezon için hazırlamaya başlıyor. Katalan kulübünde yazın ilk transferi sezon bitimiyle 'ye veda edecek olan olacak.

Katalan gazeteleri Mundo Deportivo ve La Vanguardia, Barça'nın 33 yaşındaki yıldız ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberde Arjantinli golcünün 29 Mayıs'ta Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak finalinden sonra açıklanacağı belirtildi.


Sezon sonunda İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Agüro, Barcelona'ya bonservissiz olarak katılacak.

2011'de 'na adım atan , 10 yıllık serüveninde 258 golle Manchester City tarihinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Yıldız futbolcu bu süreçte 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona, transfer listesinde yer alan için de görüşmelerini sürdürüyor.

SON DAKİKA