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Real 1-6 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Real sahasında 'yı ağırladı. Mücadeleyi 6-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu. Barcelona'ya farklı galibiyeti getiren golleri , (2), (2) ve kaydetti. 'ın tek golünü Barrenetxea attı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 01:03 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 01:04
Real Sociedad Barcelona 1-6 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında , deplasmanda Real 'ı 6-1 mağlup etti. Barcelona'nın gollerini Antoine (Dk. 36), Sergino (Dk. 43 ve Dk. 53) , Lionel (Dk. 56 ve Dk. 89) ve Ousmane (Dk. 71) atarken, 'ın tek golü Ander Barranetxea'dan (Dk.77) geldi.

Puanını 62'ye yükselten Barcelona, lider 'in 4 puan arkasında 2. sırada yer alarak, şampiyonluk yarışındaki takibini sürdürdü.

Real Sociedad ise 45 puanla 5. sırada kaldı.

MESSI'DEN YENİ REKOR!
Bu arada Messi, 768 maç ile kulüp tarihinde bordo lacivertli formayla en fazla maç oynayan futbolcu oldu. Katalan takımında bu zamana kadar Xavi Hernandez'e (767 maç) ait olan rekoru kıran Messi, 'da ise 511. maçına çıktı.

La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Arjantinli futbolcu Messi, gol sayısını 23'e çıkarırken, en yakın takipçisi Luis Suarez'in 19 golü bulunuyor.

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