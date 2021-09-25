SON DAKİKA SPOR HABERİ - Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in hiç bilinmeyen hikayesi! Şota Arveladze...

İspanyol devi Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan resmi duyuruda 2 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek olan Emre Demir, sezon sonuna kadar Kayserispor'da kalacak ve yeni sezonla birlikte Barcelona B'ye katılacak.
SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON EURO
Barcelona, 17 taşındaki Emre Demir'in serbest kalma bedelini 400 milyon Euro olarak belirledi.
ŞOTA ARVELADZE YOUTUBE VİDEOSUNDAN KEŞFETTİ
Hürriyet'in haberine göre; 15 Ocak 2004'te Mersin'de dünyaya gelen Emre Demir, futbola doğduğu şehrin takımı Kuvayi Milliyespor'da başladı. O dönem takımda sivrilen ve Süper Lig takımlarının da dikkatini çeken Emre Demir'i bir Youtube videosunda izleyen dönemin Kayserispor teknik direktörü Şota Arveladze, 8 yaşında oyuncuyu takımın altyapısına kazandırdı.