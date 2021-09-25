SON DAKİKA SPOR HABERİ - Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in hiç bilinmeyen hikayesi! Şota Arveladze...

YUSUF YAZICI VE ALEX DE SOUZA HAYRANI

Emre Demir, Trabzonspor'dan Lille'e giden ve başarılı bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı'ya ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza'ya hayran olduğunu dile getiriyor.

LA MASIA'DA VE PSG ALTYAPISINDA EĞİTİMLER ALDI

Emre Demir'in ismi daha önce de Barcelona için geçmişti. 2017 yılında Barcelona'nın ünü altyapısı La Masia'ya giden ve burada eğitim alan Emre Demir, PSG'nin altyapısında da bir süre futbol oynadı.