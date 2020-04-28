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28 Nisan 2020, Salı
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'dan çılgın plan! Messi ve ...

Barcelona'dan çılgın plan! Messi ve Ter Stegen...

devi 'nın, gelecek sezonki planı ortaya çıktı. Barça'ya yakınlığıyla bilinen 'nun muhabiri , Katalan ekibinin ve 'i transfer edebilmek için ve dışındaki tüm futbolcuların takımdan ayrılmasına izin verdiğini iddia etti. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Yeni sezonun çalışmalarına şimdiden başalyan , 'de forma giyen eski yıldızı ile Inter'in Arjantinli holcüsü 'i kadrosuna katabilmek için ilginç bir planı masaya yatırdı.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen gazetesinin muhabiri , Katalan ekibinin, Neymar ve Martinez'i kadrosuna katabilmek için Messi ve haricinde takımdaki tüm isimlerin transferine izin vereceğini öne sürdü.

"OLDUKÇA FAZLA PARAYA İHTİYAÇLARI VAR"
İspanyol muhabir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Neymar ve Lautaro'yu transfer etmek için oldukça fazla paraya ihtiyaçları var. Korkutucu" ifadelerini kullandı.

ARTHUR, JUVENTUS'A GİDEBİLİR
Aguilar ayrıca, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'un da İtalya Ligi Serie A devi 'a gidebileceğini iddia etti.

GRIEZMANN VE DEMBELE TOPUN AĞZINDA
Bu transfer politikasına göre geçtiğimiz sezonlarda transfer edilen Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele ile birlikte kulübün sembol isimlerinden Pique ve Sergio Busquets'in de takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

  1. 28.04.2020
  2. Güncelleme: 28.04.2020 21:31
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