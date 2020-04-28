Barcelona'dan çılgın plan! Messi ve Ter Stegen...
İspanya La Liga devi Barcelona'nın, gelecek sezonki transfer planı ortaya çıktı. Barça'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo'nun muhabiri Francesc Aguilar, Katalan ekibinin Neymar ve Lautaro Martinez'i transfer edebilmek için Lionel Messi ve Ter Stegen dışındaki tüm futbolcuların takımdan ayrılmasına izin verdiğini iddia etti. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başalyan Barcelona, PSG'de forma giyen eski yıldızı Neymar ile Inter'in Arjantinli holcüsü Lautaro Martinez'i kadrosuna katabilmek için ilginç bir planı masaya yatırdı.
Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesinin muhabiri Francesc Aguilar, Katalan ekibinin, Neymar ve Martinez'i kadrosuna katabilmek için Messi ve Ter Stegen haricinde takımdaki tüm isimlerin transferine izin vereceğini öne sürdü.
"OLDUKÇA FAZLA PARAYA İHTİYAÇLARI VAR"
İspanyol muhabir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Neymar ve Lautaro'yu transfer etmek için oldukça fazla paraya ihtiyaçları var. Korkutucu" ifadelerini kullandı.
ARTHUR, JUVENTUS'A GİDEBİLİR
Aguilar ayrıca, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'un da İtalya Ligi Serie A devi Juventus'a gidebileceğini iddia etti.
GRIEZMANN VE DEMBELE TOPUN AĞZINDA
Bu transfer politikasına göre geçtiğimiz sezonlarda transfer edilen Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele ile birlikte kulübün sembol isimlerinden Pique ve Sergio Busquets'in de takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.
- 28.04.2020
- Güncelleme: 28.04.2020 21:31
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