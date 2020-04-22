Barcelona'dan flaş 'Abdülkadir Ömür' paylaşımı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Barça'dan flaş 'Abdülkadir Ömür' paylaşımı!

'dan flaş 'Abdülkadir Ömür' paylaşımı!

'un altyapısından yetişerek gösterdiği performansla göz dolduran genç yıldız Abdülkadir Ömür'ün ve Messi hayranlığı biliniyor... 1. Futbol Ligi () ekibi Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfasından Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

Abdülkadir Ömür'ün, bordo-mavili kulübün Twitter hesabından ve Messi ile ilgili sözleri alıntı yapılarak futbolcuya cevap verildi.

Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma..." ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...

Abdülkadir Ömür hayalini açıkladı: Barcelona ve Messi...
  1. 22.04.2020
  2. Güncelleme: 22.04.2020 13:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona'dan flaş 'Abdülkadir Ömür' paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA