Barcelona'dan flaş 'Abdülkadir Ömür' paylaşımı!
Trabzonspor'un altyapısından yetişerek gösterdiği performansla göz dolduran genç yıldız Abdülkadir Ömür'ün Barcelona ve Messi hayranlığı biliniyor... İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfasından Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili paylaşımda bulunuldu.
Abdülkadir Ömür'ün, bordo-mavili kulübün Twitter hesabından Barcelona ve Messi ile ilgili sözleri alıntı yapılarak futbolcuya cevap verildi.
Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma..." ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım...
- 22.04.2020
- Güncelleme: 22.04.2020 13:54
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