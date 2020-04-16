Abdülkadir Ömür'den Barcelona ve Messi açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un formasını giyen genç futbolcu Abdülkadir Ömür'den Barcelona açıklaması geldi. Büyük bir Messi hayranı olduğunu söyleyen 20 yaşındaki futbolcu, en büyük hayalinin Barcelona'da oynamak istediğini söyledi. İşte Abdülkadir'in futbol serüveni ve geldiği nokta...
16 Nisan 2020 Perşembe 14:51
Güncelleme: 16.04.2020 16:09
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Futbola 5 yaşında babasının halı sahasında başlayan ve 9 yaşında Trabzonspor'un kapısından giren Abdülkadir Ömür gerek futbol zekâsı gerekse sporcu ahlakıyla bordo-mavililerin gelecek vadeden isimlerinden...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Babasının işlettiği halı sahada, evinin sokaklarında futbola sevdalanan Ömür, sabah 8'de evden çıkıyor, akşam 8'de binbir ısrarla topun peşini bırakıp eve giriyordu. 100 kişi arasında okulda keşfedilen, yıldız adayı 3-4 isimden biriydi.
Ailesinin desteği hep arkasında olan Abdülkadir Ömür, fiziğine rağmen oldukça güçlüydü. Her genç oyuncu gibi hayalleri vardı ve onun hayali Yusuf Yazıcı beraber sahada olmaktı. Bu hayalleri için tüm engellerle beraber savaştılar.
Dönemin teknik direktörü Ersun Yanal Abdülkadir için yeni bir başlangıç oldu. Yanal, eleştirilse de Abdülkadir Ömür'ü kamplara götürdü, kupa maçlarında oynattı, ligde kadroya aldı, kısa da olsa süreler verdi.
Burada gösterdiği performansla göz dolduran Ömür için futbol otoritelerinin yanı sıra takım arkadaşları da övgüler yağdırıyordu. Bordo-mavililerin Nijeryalı oyuncusu Obi Mikel'de yaptığı bir açıklamada "Kendisini antrenmanda gördüğümde kendime dedim ki, 'Dünyaya belki bir Messi gelmeyecek ama bu çocuk Messi'ye çok benziyor'."