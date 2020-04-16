Abdülkadir Ömür'den Barcelona ve Messi açıklaması!

Burada gösterdiği performansla göz dolduran Ömür için futbol otoritelerinin yanı sıra takım arkadaşları da övgüler yağdırıyordu. Bordo-mavililerin Nijeryalı oyuncusu Obi Mikel'de yaptığı bir açıklamada "Kendisini antrenmanda gördüğümde kendime dedim ki, 'Dünyaya belki bir Messi gelmeyecek ama bu çocuk Messi'ye çok benziyor'."