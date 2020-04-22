Abdülkadir Ömür: Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyor

Abdülkadir Ömür, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, çocukluğundan itibaren bordo-mavili takımın eski golcü oyuncusu Fatih Tekke'yi, onun zamanındaki maçları izleyerek büyüdüğünü belirterek, "Futbola başlamamdaki en büyük sebep Fatih Tekke diyebilirim." ifadesini kullandı.

Futboldaki hedefleri ile ilgili düşüncelerini açıklayan Abdülkadir Ömür, şunları kaydetti:

"Hedeflerimin ilk basamağında Trabzonspor'un A takımına çıkmak ve orada başarı elde etmek vardı. Bunu da başardım, bunun için mutluyum. İkinci basamağında Trabzonspor'da şampiyon olmak var. Umarım bunu da gerçekleştirebilirim. Trabzonspor'da şampiyon olduktan sonra da amacım; Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek ve büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirebilmek."

Milli futbolcu, Barcelona'nın Arjantinli yıldız oyuncusu Messi'ye benzetilmesine ilişkin de "O dünyanın en iyi futbolcusu, ben de ona benzetildiğim için inanılmaz mutlu oluyorum. O bir futbolcunun yaşayacağı en büyük hayal, zirve diyebilirim. Benim Barcelona, Messi hayranlığımı herkes biliyordur zaten. İnsanlar da yakıştırıyor. Yaşanılması zor bir hayalmiş gibi gözüküyor ama ben bu hayali hep düşünüyorum. Messi'yi çok seviyorum. Allah inşallah o günleri bize nasip eder." şeklinde görüş belirtti.

"SAHAYA ÇIKARKEN ELİM AYAĞIM TİTREMİŞ GİBİYDİ"

Sezon başında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı ile oynanan karşılaşmada sakatlanan bordo-mavili futbolcu, "AEK maçında sakatlanmıştım, aslında sakatlandığımı anladım diyebilirim. 20 yaşındayım, 10 yıldır futbol oynuyorum, ilk defa böyle bir şey hissetmiştim. Yani kötü bir şey olduğunu hissetmiştim, maçtan sonra da bunu doktorlarımız tescillemişti." diye konuştu.

Abdülkadir Ömür, sakatlandıktan sonra sahalara ilk döndüğü maçın Çaykur Rizespor karşılaşması olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"86. dakikada oyuna girmiştim. İnanılmaz, sanki ilk defa sahaya çıkıyor gibiydim. Sahaya çıkarken elim ayağım titremişti. Çünkü aslında 3 yıldır oynuyorum ama 6 ay futboldan uzak kalmak 1-2 yıl gibi geliyor insana. Çünkü bizim işimiz bu, mesleğimiz bu."

Bordo-mavili futbolcu, A takıma çıkmaya başladıktan sonra herkesin altyapıda çok yetenekli, kapasiteli, teknik anlamda yüksek oyunculara sahip oyuncular olduğunu gördüğünü belirtti.

"HIRSLI, KOMİK, DUYGUSALIM"

Kendisini anlatan Abdülkadir Ömür, "3 kelime ile hırslı, komik, duygusalım. Çok küçük yaşta kazma tutmayı öğrendik, kollarımız belki o zamandan güçlü oldu. Bahçe belledik, makine tuttuk, bayırda yukarı doğru yürüdük, durduk, koştuk, belki orada daha iyi duruma geldik. Köy işleri seven bir aileyiz özellikle anne tarafım." yorumunu yaptı.

Abdülkadir Ömür, karantinadan sonra insanların çok farklı düşüncelere kapılacağını düşündüğü ifade ederek, "Kimse birbirinin evine gidemiyor, muhabbet edemiyor, çay içemiyor, bildiğin yabancıymışız gibi en yakın akrabamıza bile gidemez olduk. Umarım bundan sonra en kısa zamanda insanlar biraz sakinleşmeyi, hoşgörüyü, birbirine yardım etmeyi daha ön plana çıkarır, virüs olayı bir daha yaşanmaz." değerlendirmesinde bulundu.