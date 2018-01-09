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    09 Ocak 2018, Salı
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    Barça'nın hevesi kursağında kaldı

    Barça'nın hevesi kursağında kaldı

    ekiplerinden , 5,5 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı futbolcusu 'nun sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynayamayacağını duyurdu.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sağ kalçasındaki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    'nin ekibinden transfer edilen ve gün içinde sözleşme imzalanan Coutinho'nun 4 Şubat'taki Espanyol maçında oynaması bekleniyor.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:16
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