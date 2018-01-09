Barça'nın hevesi kursağında kaldı
La Liga ekiplerinden Barcelona, 5,5 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho'nun sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynayamayacağını duyurdu.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sağ kalçasındaki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
İngiltere'nin Liverpool ekibinden transfer edilen ve gün içinde sözleşme imzalanan Coutinho'nun 4 Şubat'taki Espanyol maçında oynaması bekleniyor.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:16
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Balotelli kapışması
Toplam 6
Yorum
babuli getir şu oyuncuyu başkan forma satışları patlasın !!
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Çalışıp takıma döneceğim
Toplam 7
Yorum
naci bu adam şişirme topçu.bursadada iyi değildi.çocuk yaşta şımardı.abdülkadire bak şımarıyomu.olağanüstü paslar atıyo.yok olmazsa tabi.
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Rakip Luftetari
Toplam 2
Yorum
aaaaa iyi bir takımla hazırlık maçı yapın
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