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    09 Ocak 2018, Salı
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    Rekorların adamı

    Rekorların adamı

    Sayısız başarıya imza atan , yine kırılması zor bir rekora imza attı. Arjantinli yıldız, Avrupa’nın en golcü futbolcusu unvanını aldı

    Barcelona formasıyla birçok önemli başarı elde eden Lionel Messi, yeni rekorlara imza atıyor. Katalan ekibiyle 'da çıktığı 400 maçta 365 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginde en golcü futbolcu unvanını aldı.

    427 maçta 365 gol atan Bayern Münih'in efsanesi Gerd Müller'in rekorunu egale eden 30 yaşındaki futbolcu, 516 maçta 357 kez gol sevinci yaşayan 3. sıradaki Jimmy Greaves'e de şimdiden 8 fark attı. Barcelona formasıyla toplamda 527 golü bulunan Messi, İspanya Ligi tarihinin de en skorer ismi unvanını elinde tutuyor.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:22
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