Rekorların adamı
Sayısız başarıya imza atan Lionel Messi, yine kırılması zor bir rekora imza attı. Arjantinli yıldız, Avrupa’nın en golcü futbolcusu unvanını aldı
Barcelona formasıyla birçok önemli başarı elde eden Lionel Messi, yeni rekorlara imza atıyor. Katalan ekibiyle La Liga'da çıktığı 400 maçta 365 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginde en golcü futbolcu unvanını aldı.
427 maçta 365 gol atan Bayern Münih'in efsanesi Gerd Müller'in rekorunu egale eden 30 yaşındaki futbolcu, 516 maçta 357 kez gol sevinci yaşayan 3. sıradaki Jimmy Greaves'e de şimdiden 8 fark attı. Barcelona formasıyla toplamda 527 golü bulunan Messi, İspanya Ligi tarihinin de en skorer ismi unvanını elinde tutuyor.
427 maçta 365 gol atan Bayern Münih'in efsanesi Gerd Müller'in rekorunu egale eden 30 yaşındaki futbolcu, 516 maçta 357 kez gol sevinci yaşayan 3. sıradaki Jimmy Greaves'e de şimdiden 8 fark attı. Barcelona formasıyla toplamda 527 golü bulunan Messi, İspanya Ligi tarihinin de en skorer ismi unvanını elinde tutuyor.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
-
"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
-
Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Rekorların adamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.