Coutinho için imza töreni düzenlendi

La Liga ekiplerinden Barcelona, geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'yu 160 milyon Euro'ya transfer etmişti. Coutinho, Camp Nou'da Başkan Josep Bartomeu'nun da katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini Barca'ya bağlayan 5.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.



İşte Barça'nın yeni yıldızının imza töreninden kareler...