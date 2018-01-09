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    09 Ocak 2018, Salı
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    Barça, 'ını bulamadı!

    Barça, <a href="/index/neymar?id=7a4232f8-e167-4338-a147-420673787eef" class="" rel="tag">Neymar</a>'ını bulamadı!

    Sezon başında ’ı 222 milyon Euro’ya ’ye satan , parayı elinde fazla tutmadı. Katalanlar önce Dembele’nin bonservisine 130 milyon, son olarak da Coutinho için 160 milyon Euro ödedi.

    İspanyol devi , sezon başında 'ın takımdan ayrılma kararı alması sonrasında büyük bir şok yaşamıştı. Brezilyalı yıldızı da , bonservis rekoru kırarak kadrosuna katmıştı. , kasasından tamı tamanına 222 milyon Euro'yu (996 milyon TL) çıkartarak yıldız futbolcuya imzayı attırmış ve herkes, Barça'nın eline geçen bu parayla neler yapacağını merak etmeye başlamıştı.

    Bu merak çok kısa sürdü ve Katalan devi, 'dan gelen parayı önce 'dan Ousmane Dembele ve son olarak Liverpool'dan Philippe Coutinho'yu alarak tamamen tüketti. Sambacı'nın boşluğunu doldurmak adına önce Coutinho'ya yönelen ve yaz ayında bunu başaramayan , onun alternatifi olarak Dembele'ye yöneldi ve Dortmund'a da 130 milyon Euro (583 milyon TL) ödedi.

    ZİRVENİN SAHİBİ OLDU
    Ancak Coutinho ısrarından vazgeçmeyen La Liga lideri, ara transfer döneminde paraya kıydı ve Brezilyalı oyuncu için de 160 milyon Euro'yu (718 milyon TL) gözden çıkardı. Neymar'ın parasını bitirip, üzerine ekstra para koyan Katalanlar, ayrıca 'dan Semedo'ya 30 milyon (134.7 milyon TL), Guangzhou'dan Paulinho'ya 40 milyon Euro (179 milyon TL) ödemişti. Ayrıca Barça, bu sezon toplamda transfere harcadığı 312.5 milyon Euro (1.4 milyar TL) ile 1 sezonda transfere en çok para veren kulüp sıralamasında zirveyi ele geçirdi.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:36
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