Barça, Neymar'ını bulamadı!
Sezon başında Neymar’ı 222 milyon Euro’ya PSG’ye satan Barcelona, parayı elinde fazla tutmadı. Katalanlar önce Dembele’nin bonservisine 130 milyon, son olarak da Coutinho için 160 milyon Euro ödedi.
Bu merak çok kısa sürdü ve Katalan devi, Neymar'dan gelen parayı önce Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele ve son olarak Liverpool'dan Philippe Coutinho'yu alarak tamamen tüketti. Sambacı'nın boşluğunu doldurmak adına önce Coutinho'ya yönelen ve yaz ayında bunu başaramayan Barcelona, onun alternatifi olarak Dembele'ye yöneldi ve Dortmund'a da 130 milyon Euro (583 milyon TL) ödedi.
ZİRVENİN SAHİBİ OLDU
Ancak Coutinho ısrarından vazgeçmeyen La Liga lideri, ara transfer döneminde paraya kıydı ve Brezilyalı oyuncu için de 160 milyon Euro'yu (718 milyon TL) gözden çıkardı. Neymar'ın parasını bitirip, üzerine ekstra para koyan Katalanlar, ayrıca Benfica'dan Semedo'ya 30 milyon (134.7 milyon TL), Guangzhou'dan Paulinho'ya 40 milyon Euro (179 milyon TL) ödemişti. Ayrıca Barça, bu sezon toplamda transfere harcadığı 312.5 milyon Euro (1.4 milyar TL) ile 1 sezonda transfere en çok para veren kulüp sıralamasında zirveyi ele geçirdi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:36
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En iyiler bende
Toplam 8
Yorum
Hasan Elindeki en iyileri söyliyim sağ açık dirar sadece koşar asist gole katkı yok denecek kadar topal teknik düşmanı hasan ali ismaili saymıyorum bile defans saatli bomba heran birinin hatasından gol yenebilir ve forvet janssen sakatlanırsa bittik.Bırakın bu ayakları ligde 1 takım bile korkmuyor futbolumuzdan
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Burak derbiye yetişecek
Toplam 1
Yorum
tokatlı trabzondaki fener maçı, senin patlama maçı olsun inşallah
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Trabzonspor'da bir ayrılık daha!
Toplam 8
Yorum
TOKATLI git güzel kardeşim, 30 yaşına geldin hala senin tiriplerinle uğraşıyo koskoca takım yahu
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