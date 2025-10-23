Genk-Real Betis maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Genk ile Real Betis karşı karşıya gelecek. İlk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Belçika ekibi, evinde kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Real Betis ise puanını 7'ye çıkartmayı hedefliyor. Futbolseverler merakla, "Genk-Real Betis maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Genk-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 11:52
Genk-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Genk ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Belçika temsilcisi, gruptaki ilk iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak dengeli bir performans sergiledi. Ev sahibi avantajını iyi kullanmayı hedefleyen Genk, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Real Betis ise deplasmanda puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. İspanyol ekibi, güçlü rakibine karşı sergileyeceği etkili futbol ile puanını 7'ye çıkarıp gruptaki iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor. Peki, Genk-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENK-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Genk-Real Betis maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

GENK-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Cageka Arena'da oynanacak Genk-Real Betis maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENK-REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Genk: Van Crombrugge; Nkuba, Sadick, Smets, Kayembe; Bangoura, Heynen; Steuckers, Hrosovsky, Sor; Oh

Real Betis: Lopez; Firpo, Gomez, Natan, Ruibal; Roca, Fornals, Amrabat; Ezzalzouli, Hernandez, Antony

