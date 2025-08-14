CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Drita - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Drita - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Drita ile FCSB kozlarını paylaşacak. Stadiumi Fadil Vokrri'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Drita - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 09:19
Drita - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Drita - FCSB maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Drita'nın deplasmanda FCSB'ye 2-1 mağlup olmasının ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Hakem Giorgi Kruashvili'nin düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Drita - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Drita - FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Drita - FCSB maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Drita - FCSB MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Drita: Maloku; Be Krasniqi, Bejtulai, Broja, Ovouka; Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj; Bl Krasniqi, Manaj

FCSB: Tarnovanu; Cretu, Graovac, M Popescu, Pantea; Chiriches, Sut, O Popescu; Miculescu, Birligea, Cisotti

