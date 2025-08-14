Drita - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Drita - FCSB maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Drita'nın deplasmanda FCSB'ye 2-1 mağlup olmasının ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Hakem Giorgi Kruashvili'nin düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Drita - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Drita - FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Drita - FCSB maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Drita - FCSB MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Drita: Maloku; Be Krasniqi, Bejtulai, Broja, Ovouka; Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj; Bl Krasniqi, Manaj

FCSB: Tarnovanu; Cretu, Graovac, M Popescu, Pantea; Chiriches, Sut, O Popescu; Miculescu, Birligea, Cisotti