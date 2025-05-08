Manchester United - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi yarı final

Manchester United - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, yarı final maçlarıyla sürüyor. Manchester United ile Athletic Bilbao, Old Trafford Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak finale yükselmek ve kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Manchester United - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Athletic Bilbao maçı 8 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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MANCHESTER UNITED - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana; Lindelof, Maguire, Yoro; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Fernandes, Garnacho; Hojlund

Athletic Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Paredes, Alvarez, Berchiche; De Galarreta, Jauregizar; I. Williams, Berenguer, N. Williams; Sannadi

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