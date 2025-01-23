Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Hoffenheim - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Hoffenheim ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim - Tottenham maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.