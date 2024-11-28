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Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 5. hafta maçlarında sahaya çıkıyor. Beşiktaş Macaristan'da Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Slavi Prag ile Çekya'da kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar Avrupa'da liderlik için sahaya çıkacak. İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 11:10
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Siyah beyazlılar, Macaristan'ın Debrecen şehrinde bulunan Nagyerdei Stadı'nda Maccabi Tel-Aviv ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Galatasaray ise deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Fenerbahçe, Çekya'da Slavia Prag'a karşı 3 puan almak için sahaya çıkacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Temsilcilerimizden Galatasaray, Avrupa Ligi'nde lider olmak için sahaya çıkacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

36- Dynamo Kiev 0 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

35- Maccabi Tel Aviv 0 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

34- Ludogorets 1 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

33- PAOK 1 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

32- Rigas Skola 2 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

31- Nice 2 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

30- Union Saint-Gilloise 2 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

29- Karabağ 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

28- Malmö 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

27- Twente 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

26- Braga 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

25- Real Sociedad 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

24- Elfsborg 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

23- Slavia Prag 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

22- Porto 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

21- Fenerbahçe 5 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

20 - Roma 5 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

19- Hoffenheim 5 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

18- Beşiktaş 6 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

17- AZ Alkmaar 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

16- Viktoria Plzen 6 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

15- Manchester United 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

14- Ferencvaros 6 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

13- Midtjylland 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

12- Bodo/Glimt 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

11- Olympiakos 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

10- Rangers 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

9- Lyon 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

8- FCSB 9 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

7- Tottenham 10 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

6- Athletic Bilbao 10 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

5- Anderlecht 10 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

4- Eintracht Frankfurt 10 PUAN

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