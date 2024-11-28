Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor | İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 5. hafta maçlarında sahaya çıkıyor. Beşiktaş Macaristan'da Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Slavi Prag ile Çekya'da kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar Avrupa'da liderlik için sahaya çıkacak. İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu...
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Fenerbahçe, Çekya'da Slavia Prag'a karşı 3 puan almak için sahaya çıkacak.
Temsilcilerimizden Galatasaray, Avrupa Ligi'nde lider olmak için sahaya çıkacak.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU
36- Dynamo Kiev 0 PUAN
35- Maccabi Tel Aviv 0 PUAN
34- Ludogorets 1 PUAN
33- PAOK 1 PUAN
32- Rigas Skola 2 PUAN
31- Nice 2 PUAN
30- Union Saint-Gilloise 2 PUAN
29- Karabağ 3 PUAN
28- Malmö 3 PUAN
27- Twente 3 PUAN
26- Braga 4 PUAN
25- Real Sociedad 4 PUAN
24- Elfsborg 4 PUAN
23- Slavia Prag 4 PUAN
22- Porto 4 PUAN
21- Fenerbahçe 5 PUAN
20 - Roma 5 PUAN
19- Hoffenheim 5 PUAN
18- Beşiktaş 6 PUAN
17- AZ Alkmaar 3 PUAN
16- Viktoria Plzen 6 PUAN
15- Manchester United 3 PUAN
14- Ferencvaros 6 PUAN
13- Midtjylland 7 PUAN
12- Bodo/Glimt 7 PUAN
11- Olympiakos 7 PUAN
10- Rangers 7 PUAN
9- Lyon 3 PUAN
8- FCSB 9 PUAN
7- Tottenham 10 PUAN
6- Athletic Bilbao 10 PUAN
5- Anderlecht 10 PUAN
4- Eintracht Frankfurt 10 PUAN
3- Galatasaray 10 PUAN
2- Ajax 10 PUAN
1- Lazio 12 PUAN
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