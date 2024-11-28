AZ Alkmar 1-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında AZ Alkmar'a konuk oldu. Hollanda'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sarı-kırmıızlıların golünü 43. dakikada Osimhen kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise Mijnans'tan geldi. Bu sonucun ardındanGalatasaray puanını 11'e yükseltti. AZ Alkmar ise puanını 7 yaptı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

MUSLERA'DAN PEŞ PEŞE KURTARIŞLAR!

Muslera'dan peş peşe çok kritik iki kurtarış! pic.twitter.com/5BHaSM6ExI — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024

CİMBOM SKORU DENGELEDİ!

⚽GOOOLLL! Koopmeiners'in kendi kalesine attığı golle AZ Alkmaar karşısında temsilcimiz beraberliği yakaladı! pic.twitter.com/AM6V5P8nQO — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024

ABDÜLKERİM DİREĞE TAKILDI!

Galatasaray'dan çok iyi organizasyon fakat Abdülkerim direğe takıldı! pic.twitter.com/PBlCz7kxXl — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan AZ Alkmaar-Galatasaray maçının ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

AZ Alkmaar, 2. dakikada öne geçti. Maikuma'nın sağ çaprazdan şutunda Muslera'dan dönen topu Mijnans, filelere gönderdi: 1-0.

9. dakikada savunma arkasına sarkan Ruben van Bommel'in sol çaprazdan çektiği şutta Muslera'dan dönen topu önünde bulan Lahdo'nun vuruşunun Uruguaylı kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

43. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Mertens'in sağ taraftan ortasında Osimhen, arka direkte iyi yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzuklaştırmak için müdahalesinde meşin yuvarlak gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı: 1-1.

Maçın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

OKAN BURUK'TAN AYNI SİSTEM

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu karşılaşmaya da sahaya Sipay Bodrum FK maçındaki 3-4-1-2 sistemiyle çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ve Sipay Bodrum FK maçlarında da bu dizilişi tercih etti.

"Cimbom" bu formasyonu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı da bozmadı.

EN UÇTA OSIMHEN VE BATSHUAYI

Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısında gol yollarnıda Osimhen-Batshuayi ikilisine güvendi.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa, Elfsborg ve Tottenham maçlarına ileri uçta Osimhen-Icardi ikilisiyle çıktı.

Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığının ardından ileride Osimhen'in yanında Sipay Bodrum FK maçında gol atan Batshuayi'ye şans verdi.