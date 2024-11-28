  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmar 1-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET

AZ Alkmar 1-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında Hollanda ekibi AZ Alkmar ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı temsilcimiz baştan sona üstün oynadığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. GS SPOR HABERLERİ

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 23:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AZ Alkmar 1-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında AZ Alkmar'a konuk oldu.

Hollanda'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sarı-kırmıızlıların golünü 43. dakikada Osimhen kaydetti.

Ev sahibi ekibin golü ise Mijnans'tan geldi.

Bu sonucun ardındanGalatasaray puanını 11'e yükseltti.

AZ Alkmar ise puanını 7 yaptı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

MUSLERA'DAN PEŞ PEŞE KURTARIŞLAR!

CİMBOM SKORU DENGELEDİ!

ABDÜLKERİM DİREĞE TAKILDI!

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan AZ Alkmaar-Galatasaray maçının ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

AZ Alkmaar, 2. dakikada öne geçti. Maikuma'nın sağ çaprazdan şutunda Muslera'dan dönen topu Mijnans, filelere gönderdi: 1-0.

9. dakikada savunma arkasına sarkan Ruben van Bommel'in sol çaprazdan çektiği şutta Muslera'dan dönen topu önünde bulan Lahdo'nun vuruşunun Uruguaylı kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

43. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Mertens'in sağ taraftan ortasında Osimhen, arka direkte iyi yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzuklaştırmak için müdahalesinde meşin yuvarlak gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı: 1-1.

Maçın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

OKAN BURUK'TAN AYNI SİSTEM

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu karşılaşmaya da sahaya Sipay Bodrum FK maçındaki 3-4-1-2 sistemiyle çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ve Sipay Bodrum FK maçlarında da bu dizilişi tercih etti.

"Cimbom" bu formasyonu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı da bozmadı.

EN UÇTA OSIMHEN VE BATSHUAYI

Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısında gol yollarnıda Osimhen-Batshuayi ikilisine güvendi.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa, Elfsborg ve Tottenham maçlarına ileri uçta Osimhen-Icardi ikilisiyle çıktı.

Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığının ardından ileride Osimhen'in yanında Sipay Bodrum FK maçında gol atan Batshuayi'ye şans verdi.

Reklam - Halkbank
İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da...
DİĞER
Hangi şehir, hangi takımlı? Türkiye'nin en çok taraftarı olan takımı belli oldu
Suriye'de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep'te kilit noktalar ele geçirildi! Devrim Muhafızları komutanı Pourhashemi öldü
"Çok üzücü bir maç"
Buruk: Kazanmak istiyorduk ama...
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Çok üzücü bir maç" "Çok üzücü bir maç" 23:19
Buruk: Kazanmak istiyorduk ama... Buruk: Kazanmak istiyorduk ama... 23:11
"Halkımızdan özür diliyoruz" "Halkımızdan özür diliyoruz" 23:00
Ronaldinho frikikten attı, maziyi hatırlattı Ronaldinho frikikten attı, maziyi hatırlattı 22:25
Beşiktaş penaltıdan yararlanamadı Beşiktaş penaltıdan yararlanamadı 22:24
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! 22:15
Daha Eski
İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da... İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da... 22:05
VakıfBank zorlanmadan kazandı! VakıfBank zorlanmadan kazandı! 22:04
Beşiktaş'tan beklenmedik kayıp! Beşiktaş'tan beklenmedik kayıp! 21:59
Beşiktaş'a Masuaku'dan kötü haber! Beşiktaş'a Masuaku'dan kötü haber! 21:35
Muslera'da korkutan görüntü! Muslera'da korkutan görüntü! 21:12
Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Beşiktaş'ta flaş sakatlık! 21:07