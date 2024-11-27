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Haberler UEFA Avrupa Ligi Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizde Galatasaray, 5. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, Hollanda ekibini devirerek iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-kırmızılıların AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 11:35
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Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında perşembe günü Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. AFAS Stadı'nda TSİ ile 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, "Kupa 2"de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi. AZ Alkmaar ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hollanda temsilcisi, organizasyonda 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

YUNUS AKGÜN BOŞ GEÇMİYOR

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada da gol attı. Kanattaki performansıyla dikkati çeken milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iki kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham'a birer gol kaydeden Yunus, bu sezon toplamda 6 gole ulaştı.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet görmedi. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 2'sinde berabere kaldı ve 12'sini kazandı.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Senegalli Ismail Jakobs, milli oyuncu Kaan Ayhan ve Macar Roland Sallai müsabakada forma giyemeyecek. Kaan Ayhan, Mauro Icardi ve Ismail Jakobs, yaşadığı sakatlık sebebiyle yarınki müsabakada oynayamayacak. UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Roland Sallai ise listeye kayıt ettirilmediği için AZ Alkmaar maçı kadrosunda olmayacak.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

OKAN BURUK REKORUNU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAK

2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör olan Okan Buruk, bu rekorunu geliştirmeye çalışacak. Tecrübeli teknik adam, son olarak Tottenham'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 9. galibiyetini aldı. Buruk, yarın AZ Alkmaar karşısında da kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını 10'a çıkarmayı amaçlayacak.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

AZ ALKMAAR HOLLANDA LİGİ'NDE 6. SIRADA

AZ Alkmaar, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 14. hafta öncesinde 6. sırada bulunuyor. Geçen sezon ligi 4. sırada bitiren AZ Alkmaar, sezon başından beri Hollanda 1. Futbol Ligi'nde 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 20 puan topladı. AZ Alkmaar, ligde 25 gol atarken, 15 kez topu ağlarında gördü.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

OKAN BURUK SİSTEMİ DEĞİŞTİRİYOR

3'lü savunmaya çıktığı Bodrum FK maçında sergilenen oyundan memnun kalmayan teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşmaya 4'lü savunma ve tek forvetle çıkması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i...

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

JELERT

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

DAVINSON

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

BARIŞ ALPER

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

SARA

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

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