Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizde Galatasaray, 5. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, Hollanda ekibini devirerek iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-kırmızılıların AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)
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4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Senegalli Ismail Jakobs, milli oyuncu Kaan Ayhan ve Macar Roland Sallai müsabakada forma giyemeyecek. Kaan Ayhan, Mauro Icardi ve Ismail Jakobs, yaşadığı sakatlık sebebiyle yarınki müsabakada oynayamayacak. UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Roland Sallai ise listeye kayıt ettirilmediği için AZ Alkmaar maçı kadrosunda olmayacak.
OKAN BURUK REKORUNU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAK
2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör olan Okan Buruk, bu rekorunu geliştirmeye çalışacak. Tecrübeli teknik adam, son olarak Tottenham'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 9. galibiyetini aldı. Buruk, yarın AZ Alkmaar karşısında da kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını 10'a çıkarmayı amaçlayacak.
AZ ALKMAAR HOLLANDA LİGİ'NDE 6. SIRADA
AZ Alkmaar, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 14. hafta öncesinde 6. sırada bulunuyor. Geçen sezon ligi 4. sırada bitiren AZ Alkmaar, sezon başından beri Hollanda 1. Futbol Ligi'nde 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 20 puan topladı. AZ Alkmaar, ligde 25 gol atarken, 15 kez topu ağlarında gördü.
OKAN BURUK SİSTEMİ DEĞİŞTİRİYOR
3'lü savunmaya çıktığı Bodrum FK maçında sergilenen oyundan memnun kalmayan teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşmaya 4'lü savunma ve tek forvetle çıkması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i...
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