Osayi kırmızı gördü hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sahasında Union SG'yi konuk etti.
Maçın 90. dakikasında gelişen rakip atakta Osayi-Samuel'in müdahalesi sonrası hakem ikinci sarıdan kırmızı kartını çıkardı ve penaltı noktasını gösterdi.
İşte o pozisyon:
🔴Penaltıyı yapan Osayi Samuel ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/7Y5NuDnNYO— TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024
LIVAKOVIC'TEN GEÇİT YOK!
Penaltı atışında topun başına Franjo Ivanovic geçti ancak Hırvat oyuncunun vuruşunda Livakovic topu çelerek gole izin vermedi.
İşte o anlar...
❌Dominic Livakovic penaltıyı kurtardı! pic.twitter.com/YYEuFoWit9— TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024