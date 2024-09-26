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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Osayi kırmızı gördü hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon

Fenerbahçe - Union SG maçının 90. dakikasında Osayi-Samuel'in müdahalesi sonrası kırmızı kart ve penaltı kararı. İşte o pozisyon...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 21:52 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 21:53
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Osayi kırmızı gördü hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sahasında Union SG'yi konuk etti.

Maçın 90. dakikasında gelişen rakip atakta Osayi-Samuel'in müdahalesi sonrası hakem ikinci sarıdan kırmızı kartını çıkardı ve penaltı noktasını gösterdi.

İşte o pozisyon:

LIVAKOVIC'TEN GEÇİT YOK!

Penaltı atışında topun başına Franjo Ivanovic geçti ancak Hırvat oyuncunun vuruşunda Livakovic topu çelerek gole izin vermedi.

İşte o anlar...

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