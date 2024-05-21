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UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini bulacak

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini 22 Mayıs Çarşamba günü, İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Dublin Arena'da bulacak. Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımlarının karşılaşacağı maç TSİ 22.00'de başlayacak. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 09:54
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UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini bulacak

Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupası 22 Mayıs Çarşamba günü sahibini buluyor.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak finalde, bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı ve TSİ 22.00'de başlayacak final müsabakası, TV8 ile Exxen'den canlı yayımlanacak.

Finalin oynanacağı 51.711 bin kişi kapasiteli Dublin Arena, 2010 yılında açıldı. Dublin Arena, 2011 yılında Porto'nun Braga'yı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı.

En çok İspanyollar kazandı

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 takımla finallerde temsil edildi ve 14 kez şampiyonluk yaşadı.

İngilizler ve İtalyanlar 17'şer ekiple yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.

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