Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli olacak

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, 9 Mayıs Perşembe günü oynacak olan yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 11:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde Atalanta-Olimpik Marsilya ve Bayer Leverkusen-Roma maçları oynanacak.

İlk maçı 2-0 kazanan Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'nın Roma takımını Leverkusen kentindeki BayArena'da oynanacak rövanşta ağırlayacak.

İtalya temsilcisi Atalanta ise Fransa ekibi Olimpik Marsilya'yı 1-1 beraberlikle biten ilk maçın rövanşında Bergamo şehrindeki Gewiss Stadı'nda konuk edecek.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak. Bayer Leverkusen-Roma maçı TV8,5'tan, Atalanta-Olimpik Marsilya mücadelesi ise EXXEN'den naklen yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.

İspanyollar duyurdu! Marcao'dan Sevilla'ya Galatasaray isteği...
F.Bahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...
DİĞER
“Biz de bir zamanlar gençtik” Burak Altay ve Eylem Yıldız'ın değişimleri sosyal medyada olay oldu! Asmalı Konak'ın Salih'i ile Zeynep'ini bir de şimdi görün!
İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Takımları açılmayan Boeing 763 gövde üzerine indi: İşte pilot ve kule arasında geçen konuşma
F.Bahçe'den Mert Hakan kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?
Timur bu transferde ısrarcı! Bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman?
Atalanta - Marsilya maçı ne zaman?
ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek? (8 Mayıs 2024)
SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ - Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? (8 Mayıs 2024)
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (8 Mayıs 2024)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Çamlı'dan F.Bahçe maçı sözleri! Ali Çamlı'dan F.Bahçe maçı sözleri! 11:36
Avrupa Ligi'nde finalistler belli olacak! Avrupa Ligi'nde finalistler belli olacak! 11:29
İsmail Köybaşı: Hak ettiğimiz yerdeyiz! İsmail Köybaşı: Hak ettiğimiz yerdeyiz! 11:29
PFDK Sofiane Feghouli'nin cezasını açıkladı! PFDK Sofiane Feghouli'nin cezasını açıkladı! 11:12
Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman? 10:59
Atalanta - Marsilya maçı ne zaman? Atalanta - Marsilya maçı ne zaman? 10:53
Daha Eski
Timur bu transferde ısrarcı! Bonservisi... Timur bu transferde ısrarcı! Bonservisi... 10:49
F.Bahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden... F.Bahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden... 10:34
Celtics ve Thunder yarı final serisinde öne geçti! Celtics ve Thunder yarı final serisinde öne geçti! 10:08
Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? 10:04
F.Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman? F.Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman? 09:35
Transferde bomba patlıyor! Ferdi İngiliz deviyle görüşüyor Transferde bomba patlıyor! Ferdi İngiliz deviyle görüşüyor 09:25