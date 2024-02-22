Haberler UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Marsilya - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Marsilya ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Marsilya - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 14:47 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 08:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Marsilya - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Marsilya - Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Marsilya ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Shakhtar Donetsk maçı 22 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

MARSİLYA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Doktorlar’ın Ela'sı olarak gönüllere taht kurmuştu! Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor?
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Alman devi Szymanski bombasını patlatacak!
Aslan tur için sahada! İşte Buruk'un S. Prag 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olacak!
Roma - Feyenoord maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Şubat rakamları
Az önce deprem mi oldu? 22 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor - Rizespor maçı ne zaman? Samsunspor - Rizespor maçı ne zaman? 09:12
Altay - Giresunspor maçı ne zaman? Altay - Giresunspor maçı ne zaman? 08:43
Bugün kimin maçı var 22 Şubat? Bugün kimin maçı var 22 Şubat? 08:06
Porto 90+3'te kazandı! Porto 90+3'te kazandı! 01:02
Porto 90+3'te kazandı! Porto 90+3'te kazandı! 00:55
İtalya'da kazanan çıkmadı! İtalya'da kazanan çıkmadı! 00:54
Daha Eski
İtalya'da kazanan çıkmadı! İtalya'da kazanan çıkmadı! 00:52
Eczacıbaşı'ndan önemli galibiyet Eczacıbaşı'ndan önemli galibiyet 00:43
Potada çifte zafer kazandık Potada çifte zafer kazandık 00:41
Liverpool evinde rahat kazandı! Liverpool evinde rahat kazandı! 00:36
Liverpool evinde rahat kazandı! Liverpool evinde rahat kazandı! 00:35
Fenerbahçe filede mağlup Fenerbahçe filede mağlup 00:28