Haberler UEFA Avrupa Ligi Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Feyenoord ile Roma çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 09:42 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 09:47
Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Feyenoord - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Feyenoord ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FEYENOORD - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Feyenoord - Roma maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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FEYENOORD - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord

Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kokcu; Paixao, Gimenez, Idrissi

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham

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