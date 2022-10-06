BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE 📺 | Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE CANLI İZLE - Ülkemizi Anadolu Efes ile birlikte THY EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2022/2023 sezonundaki ilk maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Bayern Münih - Fenerbahçe Beko mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler, arama motorlarında "Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?", "Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?" ve "Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" gibi soruları arama motorlarında aratıyor. Peki, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı öncesi tüm bilgiler...

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

THY EuroLeague'in ilk haftasında oynanacak Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı 6 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçında 2 Ekim Pazar günü konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 78-72 yendi. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 21 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 2 top çalma istatistikleri üretti. Kaptan Melih Mahmutoğlu da 20 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko'da Nemanja Bjelica ve Tarık Biberovic takım idmanları için hazır hale geldi ancak iki oyuncu da Münih'e seyahat eden ekipte yer almadı.

Johnathan Motley ve Carsen Edwards, süre bulmaları halinde EuroLeague'de ilk kez forma giymiş olacak.

Marko Guduric, son 18 EuroLeague maçının 17'sinde en az bir üçlük isabeti buldu.



Nick Calathes son 15 EuroLeague maçının 14'ünde en az 5 asist yaptı.



Scottie Wilbekin son 26 EuroLeague maçında da en az bir üçlük isabeti kaydetti.



Scottie Wilbekin, geçtiğimiz sezon maç başına 15.4 sayı ortalamasıyla en skorer dördüncü oyuncuydu. Wilbekin, top çalma alanında da 1.5 ortalamayla en iyi üçüncü isimdi. Wilbekin, maç başına 2.6 üç sayı isabeti bularak bu alanda ligin en iyi ismi olmuştu ve faul çizgisinden yakaladığı %94.6 isabet oranıyla da ligin lideriydi.



Tonye Jekiri, 2021-22 EuroLeague sezonunda ribaundlarda 6.5 ortalamayla dördüncü, 2.9 hücum ribaundu ortalamasıyla ikinciydi.



Nick Calathes, 6.4 asist ortalamasıyla geçtiğimiz sezonun bu alanda EuroLeague lideriydi.



Nick Calathes, 2018-19 sezonunda toplam 286 asist yaptı ve bu değer EuroLeague tarihinde bir sezonda yapılan en fazla asist olarak tarihe geçti. Calathes'in EuroLeague tarihinde toplam 1711 asisti var ve bu alanda lig lideri. Yunan yıldız, top çalma alanında da toplam 367 değer ile ligin en iyi ikinci oyuncusu. Calathes, kariyerinde 237 EuroLeague maçına ilk beşte başladı ve bu alanda en iyi dördüncü isim.



Scottie Wilbekin'in EuroLeague kariyerinde toplam 431 üçlük isabeti var ve ABD'li sporcu bu alanda en iyi 10. isim.

BAYERN MÜNİH'TE SON DURUM

Andrea Trinchieri tarafından çalıştırılan Bayern Münih'in kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: Cassius Winston, Corey Walden, Zan Sisko, Nick Weiler-Babb, Jason George, Ognjen Jaramaz, Andreas Obst

Forvetler: Vladimir Lucic, Paul Zipser, Isaac Bonga, Augustine Rubit, Niklas Wimberg

Pivotlar: Othello Hunter, Freddie Gillespie, Elias Harris

Koç: Andrea Trinchieri



Andrea Trinchieri'nin öğrencileri, Bundesliga'da bu sezon çıktığı iki maçı da kazandı. Bayern, son olarak 3 Ekim Pazartesi günü konuk olduğu Fraport Skyliners'ı 74-83 ile geçti. Münih ekibinde yeni transfer Cassius Winston 23, Corey Walden 17, Ognjen Jaramaz 12 sayı buldu.



Bayern'de Cassius Winston, Isaac Bonga, Niklas Wimberg ve Freddie Gillespie ilk kez EuroLeague'de mücadele edecek.



Nick Weiler-Babb son 10 EuroLeague maçının dokuzunda çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.



Augustine Rubit son beş EuroLeague maçının dördünde çift haneli sayılarda verimlilik puanına ulaştı.



Cory Walden son sekiz EuroLeague karşılaşmasının yedisinde en az bir üçlük isabeti kaydetti.



Ognjen Jaramaz son 14 EuroLeague maçının 13'ünde en az bir üçlük buldu.



Vladimir Lucic EuroLeague'de son 15 serbest atışında da isabet kaydetti.



Vladimir Lucic geçen sezon EuroLeague'de maç başına 30:04 dakika sahada kaldı ve bu alanda en iyi altıncı isim oldu.



Othello Hunter, geçtiğimiz sezon yakaladığı 2.3 hücum ribaundu ortalamasıyla bu alanda EuroLeague'de en iyi altıncı isimdi.



Corey Walden, 2021-22 sezonunda faul çizgisinden yakaladığı %89.2 ortalamayla en iyi beşinci oyuncuydu. Walden, üç sayı isabet oranında da %42.5 ile lig genelinde 10. sıradaydı.



Othello Hunter, toplam 562 hücum ribaundu ile EuroLeague tarihinin en değerli üçüncü oyuncusu. Hunter, ribaundlarda da 1308 ile sekizinci sırada.



GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR



Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague'de oynadığı 11 maçta sekiz galibiyet elde etti.