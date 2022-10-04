Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA'dan Halil Umut Meler'e kritik görev geldi! İşte Avrupa'da yöneteceği maç...

UEFA'dan Halil Umut Meler'e kritik görev geldi! İşte Avrupa'da yöneteceği maç...

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA tarafından kritik görev verildi. Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü oynanacak olan Malmö-Union Berlin maçında düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 16:11
UEFA'dan Halil Umut Meler'e kritik görev geldi! İşte Avrupa'da yöneteceği maç...

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü oynanacak Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya) karşılaşmasını yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malmö Yeni Stadı'nda oynanacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi Erkan Özdamar olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati VAR, Marco Di Bello ise AVAR olarak görev yapacak.

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