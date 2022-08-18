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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları sona erdi! İşte maç sonuçları

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda rahat kazanırken, Sivasspor mağlup ayrıldı. Başakşehir son dakikada yediği gol ile turu Belçika'ya bıraktı. İşte gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 01:35 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 01:46
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları sona erdi! İşte maç sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonu play-off turunun ilk ayağı, 10 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien'i 8. dakikada Joshua King ve 89. dakikada Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Turnuvaya play-off turundan katılan Demir Grup Sivasspor ise konuk olduğu İsveç'in Malmö takımına 3-1 mağlup oldu.

Sonuçlar şöyle:

HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka): 1-0

Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 4-0

Zürih (İsviçre) - Hearts (İskoçya): 2-1

Malmö (İsveç) - Demir Grup Sivasspor: 3-1

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1

Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova): 0-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya): 1-0

Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2

KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2

Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe (Türkiye): 0-2

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