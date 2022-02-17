Haberler UEFA Avrupa Ligi Zenit - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Zenit - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Zenit ile Real Betis kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zenit - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:33
Zenit - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Zenit - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında Zenit ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Zenit - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZENIT - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zenit - Real Betis maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

ZENIT - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Zenit: Kerzhakov; Chistyakov, Barrios, Rakitskiy; Karavaev, Wendel, Kusyaev, Santos; Malcom, Claudinho, Dzyuba

Real Betis: Silva; Bellerin, Bartra, Pezzella, Moreno; Rodriguez, Carvalho, Rodri; Ruibal, Juanmi, Iglesias

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