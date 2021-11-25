Haberler UEFA Avrupa Ligi PSV Eindhoven Sturm Graz maçı CANLI

PSV Eindhoven Sturm Graz maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Grubu 5. maçında PSV Eindhoven sahasında Sturm Graz'ı ağırlıyor. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadelede Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalıyor. PSV - Sturm Graz maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:02
PSV Eindhoven Sturm Graz maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Grubu 5. maçında PSV Eindhoven sahasında Sturm Graz'ı ağırlıyor. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadelede Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalıyor. PSV - Sturm Graz maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...


📝PSV EINDHOVEN-STURM GRAZ MAÇINDA İLK 11'LER
PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Junior, Sangare, Gutierrez, Doan, Götze, Bruma, Vinicius

Sturm Graz: Siebenhandl, Stankovic, Wüthrich, Jager, Dante, Sarkaria, Jantscher, Kuen, Ljubic, Yeboah, Affengruber

📺PSV EINDHOVEN-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırladığı maç TSİ 23.00'te başladı. Zorlu mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanıyor.


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