Haberler UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder...

Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda yer alan Lokomotiv Moskova ile Marsilya, RZD Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Lokomotiv Moskova'nın golünü Tino Anjorin kaydetti. Marsilya'nın golü A Milli yıldızımız Cengiz Ünder'den geldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 21:53 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 22:03
Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. RZD Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Marsilya'yı öne geçiren golü 59. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder attı. Lokomotiv'de penaltı öncesi Nayair Tiknizyan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lokomotiv Moskova adına skora eşitliği getiren golü 89. dakikada Tino Anjorin kaydetti.

Cengiz Ünder, bu golüyle birlikte Marsilya'daki 5. maçında 4. golünü atmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da gruba 1'er puanı paylaştı. Lokomotiv Moskova, bir sonraki maçında Lazio'ya konuk olacak. Marsilya ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

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