Arsenal-Villarreal | Roma-Manchester United CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan yarı final rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Roma sahasında Manchester United'ı ağırlarken, Villarreal ise Arsenal'a konuk oluyor. İlk mücadeleleri Manchester United 6-2 gibi farklı bir skorla kazanmışken, Villarreal ise sahasında Arsenal'i 2-1'lik sonuçla geçmişti. Karşılaşmaların canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



ROMA-M. UNITED | CANLI ANLATIM





ROMA-MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LER

Roma: Mirante, Karsdorp, Smalling, Ibanez, Peres, Cristante, Mancini, Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Van De Beek, Fred, Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Cavani.

ROMA-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma-Manchester United maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.



ARSENAL-VILLARREAL | CANLI ANLATIM





ARSENAL-VILLARREAL MAÇI İLK 11'LER

Arsenal: Leno, Xhaka, Mari, Holding, Saka, Partey, Smith Rowe, Bellerin, Odegaard, Pepe, Aubameyang.

Villarreal: Rulli, Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Parejo, Coquelin, Trigueros, Moreno, Chukwueze, Alcacer.

ARSENAL-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal - Arsenal maçı saat 22:00'de başladı ve dev karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.