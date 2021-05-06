Haberler UEFA Avrupa Ligi Arsenal-Villarreal | Roma-Manchester United CANLI

Arsenal- | Roma- CANLI

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final rövanş karşılaşmalarında Arsenal- ve Roma- kozlarını paylaşıyor. Final biletlerinin belli olacağı kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 21:59
Arsenal-Villarreal | Roma-Manchester United CANLI

Avrupa Ligi'nde heyecan yarı final rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Roma sahasında 'ı ağırlarken, ise Arsenal'a konuk oluyor. İlk mücadeleleri Manchester United 6-2 gibi farklı bir skorla kazanmışken, Villarreal ise sahasında Arsenal'i 2-1'lik sonuçla geçmişti. Karşılaşmaların canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

ROMA-M. UNITED | CANLI ANLATIM


ROMA-MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LER
Roma: Mirante, Karsdorp, , , Peres, Cristante, Mancini, Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

Manchester United: , Wan-Bissaka, Bailly, , , , , , , , Cavani.

ROMA-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Roma-Manchester United maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ARSENAL-VILLARREAL | CANLI ANLATIM

ARSENAL-VILLARREAL MAÇI İLK 11'LER
Arsenal: Leno, Xhaka, Mari, Holding, Saka, Partey, , Bellerin, Odegaard, Pepe, Aubameyang.

Villarreal: Rulli, Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Parejo, Coquelin, Trigueros, Moreno, Chukwueze, Alcacer.

ARSENAL-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villarreal - Arsenal maçı saat 22:00'de başladı ve dev karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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