Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yaşandı. Süper Lig temsilcimiz Demir Grup Sivassspor'un Avrupa yolunda rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'nda yer aldı.
Avrupa Ligi 2019-2020 sezonunun oyuncusu, Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku oldu.
KURA ÇEKİMİ SONRASI OLUŞAN GRUPLAR ŞÖYLE
A Grubu: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia
B Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk
C Grubu: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer Sheva, Nice
D Grubu: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan
E Grubu: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonoia
F Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka
G Grubu: Braga, Leicester City, AEK, Zorya
H Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille
I Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor
J Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp
K Grubu: CSKA Moskova, Dinamo, Feyenoord, Wolfsberger
L Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Slovan Liberec