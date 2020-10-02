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'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Demir Grup 'un gruplardaki rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlı ekip I Grubu'nda yer aldı. 2020-21 sezonu grup aşaması eşleşmelerini haberimizde bulabilirsiniz. | Son dakika haberleri

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 15:04
Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yaşandı. Süper Lig temsilcimiz Demir Grup Sivassspor'un Avrupa yolunda rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz , I Grubu'nda yer aldı.

Avrupa Ligi 2019-2020 sezonunun oyuncusu, Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku oldu.

KURA ÇEKİMİ SONRASI OLUŞAN GRUPLAR ŞÖYLE

A Grubu: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia

B Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk

C Grubu: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer Sheva, Nice

D Grubu: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan

E Grubu: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonoia

F Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

G Grubu: Braga, Leicester City, AEK, Zorya

H Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille

I Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

J Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp

K Grubu: CSKA Moskova, Dinamo, Feyenoord, Wolfsberger

L Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Slovan Liberec

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