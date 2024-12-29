Zaniolo'nun şovu Lazio maçına damga vurdu: Gasperini'den övgü dolu sözler!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında oynanan Lazio-Atalanta karşılaşması 1-1 sona ererken, Atalanta'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, sergilediği performansla göz doldurdu.

Maçın 88. dakikasında, rakip ceza sahası önünde sırtı dönük bir şekilde verdiği usta işi pasla savunmayı çaresiz bırakan ve takım arkadaşına gol öncesi avantaj sağlayan Zaniolo, Atalanta'ya 1 puan kazandıran isimlerden biri oldu.

Karşılaşma sonrası Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Zaniolo hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Gasperini, "Zaniolo her geçen maç daha da büyüyor. Atletik olarak gelişimini sürdürüyor ve mental açıdan bana en ufak bir sorun yaşatmadı. Antrenmanlarda her zaman büyük bir istekle çalıştı. Fiziksel olarak zayıf bir dönemdeydi ancak toparlanması için gereken zamanı aldı," şeklinde konuştu.

25 yaşındaki Zaniolo, bu sezon Atalanta formasıyla 18 maça çıkarak 3 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı.