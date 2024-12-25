Bruma, Portekiz'de fırtına gibi esiyor: Attığı gollerle manşetlerde!

Türkiye'de Galatasaray, Gaziantepspor ve Fenerbahçe formalarını terleten Bruma, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımdan ayrılarak yeniden Portekiz'e dönüş yaptı. Fenerbahçe'nin 6.5 milyon euro karşılığında Braga'ya transfer ettiği tecrübeli futbolcu, sergilediği performansla göz dolduruyor.

Bruma, Braga formasıyla ligde çıktığı son 3 maçta 4 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bruma'nın 2'şer golle katkı sağladığı maçlardan biri olan Estoril karşılaşmasında Braga, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, Santa Clara maçında ise 2-0'lık galibiyet elde etti.

Bruma, Braga'da 25 maçta görev alarak 12 gol ve 7 asistlik bir skor katkısı sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, Braga'nın en fazla gol kaydeden oyuncusu durumunda.