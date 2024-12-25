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Haberler Avrupa’dan Futbol Bruma, Portekiz'de fırtına gibi esiyor: Attığı gollerle manşetlerde!

Bruma, Portekiz'de fırtına gibi esiyor: Attığı gollerle manşetlerde!

Braga formasıyla son haftalarda göz dolduran Bruma, performansıyla takımının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Portekizli yıldız, gol ve asistleriyle takımına büyük katkı sağlıyor.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 10:02
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Bruma, Portekiz'de fırtına gibi esiyor: Attığı gollerle manşetlerde!

Türkiye'de Galatasaray, Gaziantepspor ve Fenerbahçe formalarını terleten Bruma, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımdan ayrılarak yeniden Portekiz'e dönüş yaptı. Fenerbahçe'nin 6.5 milyon euro karşılığında Braga'ya transfer ettiği tecrübeli futbolcu, sergilediği performansla göz dolduruyor.

Bruma, Braga formasıyla ligde çıktığı son 3 maçta 4 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bruma'nın 2'şer golle katkı sağladığı maçlardan biri olan Estoril karşılaşmasında Braga, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, Santa Clara maçında ise 2-0'lık galibiyet elde etti.

Bruma, Braga'da 25 maçta görev alarak 12 gol ve 7 asistlik bir skor katkısı sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, Braga'nın en fazla gol kaydeden oyuncusu durumunda.

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