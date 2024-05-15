PAOK 4-1 Panathinaikos (Maç sonucu ÖZET) | Fatih Terim'li Panathinaikos'un şampiyonluk şansı kalmadı

Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos deplasmanda Razvan Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı PAOK'a konuk oldu.

Panathinaikos mücadelede PAOK'a 4-1 yenildi ve bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansını yitirdi.

Toumbas Stadyumu'nda oynanan maçta PAOK'un gollerini 37. dakikada Taison, 72. dakikada penaltıdan Andrija Zivkovic, 89. dakikada Adelino Vieira ve 90. dakikada yine Andrija Zivkovic atarken, Panathinaikos'un tek golünü 78. dakikada Alexander Jeremejeff attı.

Böylece PAOK, son haftaya girilirken AEK'nın da deplasmanda Olympiakos'a 2-0 mağlup olması sonrası liderliğe yükseldi ve liderin 6 puan gerisinde kalan Panathinaikos'un şampiyonluk şansı matematiksel olarak kalmadı.

'HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM'

Fatih Terim, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Olaya 4-1'lik skor olarak bakmamalıyız. Kaybettik. Bu şekilde bakmalıyız. PAOK'u tebrik ederim. Maça gelince, sene sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor Olympiakos'la maçımız var ve ayrıca kupa finalimiz var. Bunları düşünmek zorundayız.

Golü çok geç bulduk. Üçüncü bölgede golü bulana kadar ilk başta çok iyi değildik. Bazı şeyleri doğru yaptık ama ne yazık ki bireysel hatalar yapmaya ve gol yemeye devam ediyoruz. Skor tabelasında geride olduğumuzda oyun olarak çok etkileniyoruz. Bunun bir açıklaması yok. Bazı şeyler gördük ama önce Olympiakos ile maçımız var, sonra da Aris ile finalimiz var. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına her şeyi açıklayacağım."

PUAN DURUMU

1- PAOK (77)

2- AEK (75)

3- Olmypiakos (73)

4- Panathinaikos (71)

Şampiyonluk grubunun son haftasında fikstür şöyle:

AEK - Lamia

Aris - PAOK

Panathinaikos - Olympiakos