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Haaland kapışması

10848 ve , ’un yıldızının peşinde. Bonservis bedeli ise tam 180 milyon euro

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Haaland kapışması
Bu yaz transfer döneminde en çok merak edilen 'ın hangi takıma gideceği... 'nın yaptığı hamlenin ardından de Norveçli yıldızla ilgilendiğini açıkladı. Menajeri "10 kulüp Haaland'ı istiyor" sözleriyle çarşıyı karıştırmak istese de genç forvetin rotasının bu iki devinden birisinin olması bekleniyor. , 'den 20 milyon euro'ya aldığı Haaland için 80 milyon euro'luk çıkış bedeli koymuştu. Ancak bu rakam bu yaz geçerliliğini yitiriyor. ekibinin istediği yeni rakam 180 milyon euro.
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