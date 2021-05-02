Haaland kapışması

Buyaz transfer döneminde en çok merak edilen Eerling Haaland'ın hangi takıma gideceği... Barcelona'nın yaptığı hamlenin ardından Real Madrid de Norveçli yıldızla ilgilendiğini açıkladı. Menajeri Mino Raiola "10 kulüp Haaland'ı istiyor" sözleriyle çarşıyı karıştırmak istese de genç forvetin rotasının bu iki İspanya devinden birisinin olması bekleniyor. Borussia Dortmund, RB Leipzig'den 20 milyon euro'ya aldığı Haaland için 80 milyon euro'luk çıkış bedeli koymuştu. Ancak bu rakam bu yaz geçerliliğini yitiriyor. Alman ekibinin istediği yeni rakam 180 milyon euro.